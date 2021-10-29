وزيري: مركب خوفو انتقل كقطعة واحدة بعد العثور عليه مفككا إلى 1224 جزءا

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، إنه لا يوجد ما يُعرف شعبيًا بـ«مراكب الشمس»، واسمها «مركب خوفو»، وكان موجودًا في متحف داخل منطقة آثار الأهرامات، وكان بدائي الصنع، ووجهت القيادة السياسية بالحفاظ عليه، ونقل إلى المتحف المصري الكبير حفاظا عليه.

نقل مركب خوفو كان عملا عالميا يُدرس

وأضاف «وزيري»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «CBC»، أنه بالفعل نقل بحرفية عالية تحت إشراف وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمتحف المصري الكبير، وكان ذلك عملا عالميا يُدرس، إذ جرى نقله كقطعة واحدة بعدما عثر عليه مفككا إلى 1224 قطعة أصغرها 10 سم، وأكبرها 10 أمتار.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، أنه تم إظهار أحد الأعمدة للدكتور مصطفى مدبولي في إحدى زياراته لمعبد الكرنك، من صالة الأعمدة الكبرى بعد إزالة التسلخات وعوامل التعرية والتكلسات، وظهرت نقوش في منتهى الروعة، وطلب العمل على إزالة التكلسات والاتساخات من الأعمدة، وهو ما كان يستلزم قوة بشرية غير عادية ومرممين ومرممات مصريين يعتلون السقالات بارتفاع 20 متر بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

رسالة الرئيس السيسي للمرممين

وواصل الدكتور مصطفى وزيري: «في زيارة أخرى لرئيس الوزراء بعدما نقل رسالة بما حدث إلى الرئيس، فطلب منه الرئيس السيسي أن يحمل رسالة إلى المرممين والمرممات المصريين بأنه فخور بالعمل الذي يضطلعون به، وبالفعل اعتلى رئيس الوزراء السقالات والتقى بالمرممين والمرممات وأبلغهم رسالة الرئيس».