حظك اليوم برج الحوت السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الحوت مبدعة وخلاقة دائما، وأفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع بلوتو يمنحك اليوم طاقةً ونشاطًا ورغبة في الانفتاح على الأهل والأحباب، والوقت مناسب للسفر أو للتخطيط لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.