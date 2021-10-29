حظك اليوم الجمعة 29-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الأبراج الفلكية من الأمور الهامة التي يحرص العديد من الأشخاص على متابعتها لمعرفة ما يخبرهم به علم الفلك بشكل يومي على جميع المستويات، وعليه توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 29-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وسرعة بديهة، وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم برج الحمل 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

حظك اليوم برج الثور 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء غير المقصودة كي يمر اليوم بسلام.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-10-2021 على الصعيد المهني

تعمل اليوم بحماس ويقظة والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد تقضي وقتا هادئا مع الأحباب، ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. انتبه لأقوالك تفاديا للخلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 29-10-2021 على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة وتحصل على نتائج إيجابية.. نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يزيد من جاذبيتك، وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 29-10-2021 على الصعيد المهني

الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة، ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا أصحابك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية هالة سرحان، ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويجلبان لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة القمر.. حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم برج العقرب 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع من تحب، وحاول أن تكون مرنا.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية، ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج القوس 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب، وتدفعك الأفلاك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب، ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء، وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان يعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 29-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 29-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.