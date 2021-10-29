أرقام الطوارئ للإبلاغ عن تجمعات المياه مع توقعات سقوط أمطار غدا

رصدت هيئة الأرصاد الجوية، نشاطا رعديا لسحب عملاقة على مسطح البحر المتوسط، وذلك نتيجة لتكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات من الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا غدا السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

وتزامنا مع بيان الأرصاد بالتقلبات الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، وتوقعات سقوط الأمطار، خصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أي عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس.

أرقام للإبلاغ عن تجمعات الأمطار

وخصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات الأمطار وهي 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة.

كما تم تشغيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

وتم تخصيص رقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

ومن المتوقع غدا السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وفق بيان الأرصاد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

كما أشار بيان الأرصاد أيضا، إلى توقعات بسقوط الأمطار يوم الأحد 31 أكتوبر، حيث تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.