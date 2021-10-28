تونس تعلن الكشف عن خلية إرهابية تستقطب النساء لتنظيم «داعش»

أعلنت أجهزة الأمن التونسية، الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر في البلاد، وتقوم باستقطاب العناصر النسائية وتجنيدهن لتنظيم داعش الإرهابي.

خلية نسائية داعشية

وأعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه بفضل عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي من الإرهاب بوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع، تم مؤخرا الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر، في مجال استقطاب العناصر النسائية في تونس.

سجن عنصر تكفيري

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العموميّة التونسية، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن بحق عنصر تكفيري ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يعمل على استقطاب الشباب عبر الفضاء الافتراضي، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم، ونقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.