قيس سعيد يُطارد فلول الإخوان في كافة القطاعات.. تونس تتطهر

سعت جماعة الإخوان في تونس، ممثلة في حركة النهضة، على مدار الـ10 سنوات الماضية، على التغلغل بشكل ممنهج، في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف، في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد. ولم يستهدف «إخوان تونس» الوزارات السيادية فقط، وإنما طال مخططها أيضا عقول النشء، باختراق وزارة التربية والتعليم، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» على موقع «يوتيوب».

اكتشاف فساد بوزارة التربية والتعليم في تونس

وأوضح التقرير، أنه تم اكتشاف فساد في وزارة التربية والتعليم، إذ تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون، وتعقب فلول الإخوان في تونس لن يقف عند وزارة الداخلية، حيث ستكون المرحلة المقبلة خاصة بالقطاع العمومي، الذي وجد به آلاف الموظفين دخلوا دون معاينات أو اختبارات، حتى أن بعضهم لا يحملون شهادات علمية تناسب وظيفتهم.

حملة تستهدف فلول التنظيم وحلفائهم في وزارة الداخلية

وأوضح التقرير، أن الحملة ستسفر عن تسريح آلاف الموظفين في القطاع العمومي ممن زوروا أو باشروا العمل دون اختبار أو مستوى أكاديمي معترف به خلال فترة حكم الإخوان، وهو ما سيخفف الضغط على كتلة الأجور في القطاع العمومي، وهو فصل من بين شروط الإصلاح، التي طالب بها صندوق النقد الدولي البلاد التونسية لمتابعة إقراضها، كما استهدفت الحملة فلول التنظيم وحلفائهم في وزارة الداخلية، وجاءت كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد، ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي، التي أطاحت بتنظيم الإخوان.