أعلى 25 شركة مبيعا في أوروبا خلال سبتمبر 2021: «فولكس فاجن» بالصدارة

رغم الانخفاض المستمر في مبيعات السيارات حول العالم، إلا أنَّ شركات السيارات حققت مبيعات جيدة، خلال شهر سبتمبر الماضي في دول أوروبا، وصلت إلى 906 ألفًا و538 سيارة في الشهر الماضي، ورغم أن هذا الرقم منخفض ولكنه ما زال جيدًا، بحسب «Automotive news».

مبيعات «فولكس فاجن» تصل لـ89 ألفا و916 سيارة الشهر الماضي

وحصدت شركة «فولكس فاجن» الألمانية، قائمة المبيعات الأوروبية، ووصلت المبيعات إلى 89 ألفا و916 سيارة خلال الشهر الماضي، ولكن مازال الرقم منخفضا بالنسبة لنفس الشهر من العام الماضي.

واحتلت شركة «تويوتا» اليابانية المركز الثاني في القائمة التي تضم 25 شركة سيارات وحققت مبيعات وصلت إلى 58 ألفًا و639 سيارة خلال سبتمبر الماضي.

- وجاءت في المركز الثالث شركة «رينو» الفرنسية بمبيعات وصلت إلى 58 ألفًا و396 سيارة.

- وفي المركز الرابع شركة «BMW» الألمانية العريقة بمبيعات وصلت إلى 57 ألفًا و29 سيارة.

- وجاءت شركة «كيا» الكورية في المركز الخامس وحققت مبيعات وصلت إلى 53 ألفًا و751 سيارة.

- واحتلت شركة «هيونداي» الكورية الأخت الشقيقة لشركة «كيا» المركز السادس بمبيعات وصلت إلي 51 ألفًا و622 سيارة.

- وشركة «بيجو» جاءت في المركز السابع ووصلت مبيعاتها إلى 49 ألفًا و81 سيارة خلال سبتمبر الماضي.

- وجاءت شركة «فورد» الأمريكية في المركز الثامن بمبيعات وصلت إلى 43 ألفًا و913 سيارة.

- واحتلت شركة «أودي» الألمانية المركز التاسع ووصلت مبيعاتها إلى 41 ألفًا و911 سيارة.

- وشركة «مرسيدس بنز» الألمانية جاءت في المركز العاشر بمبيعات وصلت إلى 41 ألفًا و834 سيارة.

- وشركة «أوبل» وشقيقتها «فوكسهول» في المركز الـ11 بمبيعات وصلت إلى 41 ألفًا و506 سيارة.

- وشركة «سكودا» جاءت في المركز الـ12 وحققت مبيعات وصلت إلى 37 ألفًا و950 سيارة خلال سبتمبر الماضي.

- وفي المركز الـ13 جاءت شركة «داسيا» الفرنسية بمبيعات وصلت إلى 36 ألفًا و963 سيارة.

- وشركة «سيتروين» جاءت في المركز الـ14 بمبيعات 34 ألفًا و203 سيارات.

- وجاءت شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية في المركز الـ15 بمبيعات وصلت إلى 33 ألفًا و566 سيارة.

- والمركز الـ16 شركة «فيات» الإيطالية بمبيعات وصلت إلى 33 ألفًا و332 سيارة.

- وشركة «نيسان» في المركز الـ17 بمبيعات وصلت إلى 23 ألفًا و715 سيارة.

«لاند روفر» في المركز الأخير بمبيعات وصلت لـ9 آلاف و368 سيارة

- وشركة «سيات» في المركز الـ18 بمبيعات وصلت إلى 23 ألفًا و407 سيارات.

- وشركة «سوزوكي» اليابانية في المركز الـ19 بمبيعات وصلت إلى 19 ألفًا و838 سيارة.

- وفي المركز الـ20 جاءت شركة «مازدا» اليابانية بمبيعات وصلت إلى 17 ألفًا و718 سيارة.

- وفي المركز الـ21 جاءت شركة «فولفو» السويدية بمبيعات وصلت إلى 17 ألفًا و524 سيارة.

- وجاءت شركة «ميني» في المركز الـ22 بمبيعات وصلت إلى 11 ألفًا و319 سيارة.

- وفي المركز الـ23 جاءت شركة «جيب» الأمريكية المملوكة الأن لشركة إيطالية بمبيعات وصلت إلى 10 آلاف و508 سيارات.

- وشركة «هوندا» اليابانية في المركز الـ24 بمبيعات وصلت إلى 9 آلاف و556 سيارة.

- وفي المركز الـ25 والأخير جاءت شركة «لاند روفر» العريقة بمبيعات وصلت إلى 9 آلاف و368 سيارة.