استقرار في أسعار الحديد والأسمنت وسط ترقب لأسعار نوفمبر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقراراً في السوق المصرية، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، وسط ترقب من تجار الحديد، عن إعلان مصانع الحديد أسعارها الخاصة بشهر نوفمبر والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر اليوم، ما بين 14900 و15300 جنيه تسليم أرض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

تراجع في الطلب والمبيعات

ومع الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع سعر طن الحديد بالسوق المصرية، أصبح هناك تراجع في الطلب والمبيعات على الحديد، وسط مطالب من التجار بالنظر في الأسعار الحالية وتخفيضها، حتى تعود حركة البيع والشراء للسوق مرة أخرى.

زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للطن

ورفعت مصانع الحديد العاملة في السوق المصرية، خلال الأسبوعين الماضين، سعر طن الحديد بمتوسط 1000 جنيه في الطن، وأرجعوا هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الخامات، وذلك بالتزامن مع قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي، لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى، وقررت الحكومة اليوم رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، والخاصة بالمصانع العاملة في السوق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

فيما يخص أسعار الحديد اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021:

- حديد بشاي

15.35 ألف جنيه سعر الطن

- حديد المراكبي للصلب

15.35 ألف جنيه سعر الطن

- حديد الجارحي

15.25 ألف جنيه سعر للطن

- حديد الجيوشي للصلب

15 ألف جنيه سعر الطن

- حديد عز

15 ألف جنيه سعر الطن

- حديد السويس للصلب

14.9 ألف جنيه سعر الطن

وفيما يخص أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 ترصد «الوطن» سعر طن الأسمنت وهي كالتالي:

- أسمنت النصر

1055 جنيها سعر الطن

- أسمنت لافارج «المخصوص»

1060 جنيها سعر الطن

- أسمنت وادي النيل

1040 جنيها سعر الطن

- سعر أسمنت حلوان

1065 جنيها سعر الطن

- مصر للأسمنت قنا

1030 جنيها سعر الطن

- أسمنت السويدي

1125 جنيها سعر الطن