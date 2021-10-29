غادة إبراهيم: فيلم «راضي» يناقش التنمر على الراقصات

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن فيلم «راضي» الذي تشارك في بطولته من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج المخرج الشاب محمود المصري الذي حصل على عدة جوائز على أعماله الفنية السابقة، موضحة أن قصة الفيلم تدور حول التنمر الذي نعاني منه في المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو موضوع شائك جدا، ويجب على الدولة أن تعمل على التخلص من التنمر والتحرش في المجتمع لأضراره الكبيرة على الأشخاص، وذلك خلال حوارها في برنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، ويُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

كلمة راقصة بقيت شتيمة مش عارف ليه؟

وأضافت أن موضوع فيلم «راضي» يناقش قضية التنمر بجدية شديدة وكذلك الأضرار النفسية والاجتماعية والعاطفية التي تقع على الضحية، الاكتئاب والعوامل المساعدة على الانتحار والتي قد تنتج عن التنمر، كما أن الفيلم يناقش ظاهرة التنمر على الراقصات «كلمة رقاصة بقيت شتيمة مش عارف ليه؟»، وأنها قبلت العمل في الفيلم لأنه يعتمد على أدائها التمثيلي، موضحة أنها تعرضت للتنمر في مواقف كثيرة من بينها أثناء مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

تجسد شخصية طبيبة نفسية

وأوضحت الفنانة غادة إبراهيم، أنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، والدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر، كما أنها تتعامل مع السوشيال الميديا بحذر شديد، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تحطيم المشاهير فهي سلاح ذو حدين.