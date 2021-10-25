إعلاميون عن محمد صلاح: «اللي مش شايف إنه الأفضل في العالم مبيفهمش كورة»

احتفى مقدمو البرامج بـ«محمد صلاح»، قائد المنتخب الوطني، ولاعب فريق ليفربول، بعدما سجل «هاتريك» وقاد الريدز للتغلب على غريمه اللدود مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت في في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 3 أهداف وصنع أول أهداف المباراة للغيني نابي كيتا.

بسمة وهبة: صلاح يحطم الأرقام بسبب رضا والديه

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بأداء صلاح، موضحة أنه كتب تاريخا جديدا وحطم أرقاما قياسية جديدة، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور».

وأضافت أن محمد صلاح مستمر في تقديم أفضل أداء لديه في ملاعب إنجلترا، وحقق الفوز بنتيجة تاريخية على مانشستر يونايتد: «ما حدث لم يكن بسيطا أو سهلا، لكن صلاح يُحقق الكثير والصعب، وهذا بسبب السحر الحلال في حياته، ورضا والديه عنه».

وتابعت: «صلاح يكتب تاريخًا جديدا لمصر وله، حيث تسبب في أن يغني الإنجليز لمصر، كما تسبب في خفض جرائم العنصرية ضد العرب والمسلمين، وتحول إلى نموذج كبير يجب أن يقتدي به جميع شبابنا».

الشاطر: اللي مش شايف إنه الأفضل في العالم حاليا مبيفهمش كورة

أما إسلام الشاطر، مقدم برنامج «البيت الكبير»، على قناة النادي الأهلي، فقال: «نفتخر بالنجم العالمي الكبير وكلنا بنتمسح فيه، ما يفعله شيء نادر وغريب ويستحق عليه التحية والفخر، جمهور ليفربول يغني لصلاح».

وأضاف: «كلنا في القناة كنا بنتفرج على الماتش، القناة اتهزت وقت ما صلاح جاب جول، ومش بشوف ده بيحصل عندنا إلا لما بنكسب، لكن تحس النهاردة إن الأرض اتشقت والناس بقت مبسوطة بمحمد صلاح».

وتابع: «صلاح عمل اسم كبير للاعب المصري والعربي، وفخر لينا في كل اللي بيعمله، حطم رقم دروجبا الذي سجل 104 أهداف في الدوري الإنجليزي، وأصبح في رصيده حتى الآن 107 أهداف، وكل أهداف محمد صلاح رائعة، واللي مش شايف إن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في هذا التوقيت ميعرفش كورة».

إمبراطور اللعبة الذي يخطو 10 خطوات للأمام كل يوم

احتفى الإعلاميان أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، مقدما حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، بقائد المنتخب الوطني، حيث قال عبدالصمد: «صلاح إمبراطور اللعبة الذي أثبت للعالم كله أن الأرقام القياسية وجدت لتحطم بأقدامه، فقد أسعد كل عشاق الكرة في مصر والعالم كله باستثناء جمهور مانشستر يونايتد».

وأكد أن صلاح صدق حلمه وآمن به، فقد كان يحلم أن يكون أسطورة في يوم ما، ويزداد مستواه موسما بعد آخر، ويخطو كل يوم 10 خطوات للأمام، فهو لاعب استثنائي ولن يتكرر.

أما بسنت الحسيني، فقالت: «العالم كله ملهوش سيرة إلا محمد صلاح وعظمته، حيث حقق ليفربول فوزا عريضا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بخماسية نظيفة».

وواصلت: «صلاح كان كلمة السر حيث صنع الأول وسجل 3 أهداف تاريخية وكسر مجموعة من الأرقام القياسية ووصل إلى الهدف 107 في تاريخ الدوري الإنجليزي حتى يكون أكثر لاعب في تاريخ أفريقيا تسجيلا للأهداف في البريميرليج، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية على أولد ترافورد».

إبراهيم فايق: صلاح بيقولكم الملك المصري عمكم

أما إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس 2»، فشدد على أن المباراة أكدت عظمة صلاح، فلم يكن يتخيل أحد أن يكون صلاح في مواجهة رونالدو، في يوم من الأيام: «صلاح بيقولكم الملك المصري عمكم، قدر إنه يبصم بالعشرة على إنه رقم 1 في الملعب».

وأشار إلى أن نجم الريدز يتعامل مع نفسه على أنه الأفضل في العالم، وأثبت أنه أكثر من يعمل على تطوير عقليته، كما تصدر تويتر على مستوى العالم: «أي مهانة وإذلال استخدمها ليفربول في معركة اليوم، هزيمة ماحقة وساحقة، وليّ الشرف إني من هتيفة محمد صلاح».

سيف زاهر: رونالدو شعر بالعصبية لأن صلاح سحب البساط من تحت قدميه

وأكد الإعلامي سيف زاهر، مقدم برنامج «ملعب أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورتس»، أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم وهو الحلم الذي يتحقق ويتغير كل يوم، فقد حطم عددًا كبيرًا من الأرقام، وأصبح أكثر من مجرد رمز وأيقونة، وكسّر السوشيال ميديا العالمية.

ولفت إلى أن صلاح تخطى حدود الأحلام، فهو يجدد حلمه كل ثانية، ويسعى إلى تحقيق طموحاته «لاعب من كوكب تاني ولاعب في حتة تانية، ادى درس في عالم الكرة للعالم، وأصبح يمثل رهبة كبيرة لرونالدو، الذي أصبح يشعر بأن صلاح يسحب البساط منه، فقد كان عصبيا للغاية».

وواصل: «تقيلة لما نشوف واحد زيه مش قادر يلعب برجله، لأنه كان بيلعب برجله وبإديه وراسه وبتنشنة، أما صلاح فكان كالأسد الهادئ، واحتفل ببساطة، لأن أحلامه لسه كتيرة، وبقى ملك الأسيست واللاعب الوحيد في العالم اللي بيستلم في البوكس تحت ضغط أكثر من 2 لاعبين، وكل كرة يلعبها تمثل خطورة على مرمى الخصم».

إنجي القاضي: صلاح حول أولد ترافورد إلى مسرح الكوابيس

وأشادت الإعلامية إنجي القاضي بصلاح، خلال حلقة أمس، الأحد، من برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «فرحنا لنا وعمل عظمة في أولد ترافورد مسرح الأحلام الذي أصبح جزءًا من الكوابيس بعد هاتريك محمد صلاح، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف».

عمرو خليل: محمد صلاح «نجم» على كوكب الأرض

الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، على قناة CBC، قال إن الفرعون المصري يبدع كالعادة ويبهر العالم في مفاجأة ثقيلة ويسجل ثلاثة أهداف من أصل خمسة أحرزها فريقه ليفربول في شباك مانشستر يونايتد.

وأوضح أنه تحول من مجرد لاعب كرة قدم إلى أحد النجوم فوق العادة على كوكب الأرض، أحرز 3 أهداف مزيكا: «صلاح في حتة تانية، ولما بنتفرج عليه بيبقى عندنا إحساس بالفخر».

لميس الحديدي: الأفضل في العالم بلا منازع

ووصفت الإعلامية لميس الحديدي صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وذلك خلال حلقة أمس الأحد، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON: «قدم مباراة أسطورية اكتسح فيها ليفربول مانشستر يونايتد بخماسية، وظهر بصورة رائعة وعلى النقيض ظهر النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، حزينا بعد خسارة فريقه».