«أبو الغيط»: محمد صلاح عمل دعاية لمصر بأكثر من 100 مليار دولار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يمارس الرياضة يوميا، ويهتم بالرياضة العالمية، «لما فريق مصري بيحقق نجاح عالمي أو لاعب مصري، الدموع بتبقى دايما في عيني، وأنا بشجع محمد صلاح ده شخصية مصرية ستتذكرها الأجيال فدعايته لبلده تتجاوز 100 مليار دولار».

أبو الغيط: محمد صلاح ممتع

وتابع «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية: «يوم لما لعب ليفربول مع مانشستر يونايتد ومكنش في محطة بتذيع الماتشات اتصلت بالسفير حسام زكي أقوله إن في على الفيسبوك في لينكات بتعرض الماتشات اعرفلي النتيجة وقولي، واتصلت بابني قالي 5 - صفر، منهم 3 لصلاح، صلاح ده ممتع».

متابعة الأحداث الرياضية

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يتابع أبطال مصر في الأسكواش وكرة اليد وكرة القدم، مبينا أن أقرب صديق له حسام زكي وهو الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بجانب صداقته مع السفير محمد عاصم إبراهيم الذي بدأ سفيرا في إثيوبيا ثم كينيا ثم السودان ثم إسرائيل وظل 14 عامًا في إسرائيل ولم يرَ القاهرة لأنه محنك جدا، ووزير الخارجية الحالي سامح شكري الذي يعرفه جيدًا.

يحب المكرونة والأرانب

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «بحب الكشك لما يكون مِزز، والأرانب طعمها ممتع والملوخية، وبأكل مكرونة كتير، ولو في حد بيعمل مكرونة كويس يبقى أنا وبشتري الصوص من بره دائمًا».