رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة النفسية: 30% من الصفوف الأولى المواجهة لكورونا يتعرضون لاكتئاب

كتب:

محمد عزالدين
04:50 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الدكتور ناصر لوزة

الدكتور ناصر لوزة

قال الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن 30% من الأشخاص الذين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا، يتعرضون لاكتئاب، مؤكدا أن التجربة المصرية تجربة ناجحة، ونتفاخر فيها ويجب أن نستكمل الطريق.

جاءت تصريحات "لوزة"، خلال كلمته بمؤتمر علمي نظمته إحدى الشركات الخاصة، بخصوص فيروس كورونا حول العالم، وحضرته وزيرة الصحة والطاقم المعاون لها، وتم بثه عبر تطبيق "زووم".

اقرأ المزيد:

لبنان في مرحلة الإغلاق الجزئي مجددا لمواجهة كورونا

رئيس حدائق الحيوان: استبعاد أي مواطن لا يرتدي كمامة للوقاية من كورونا

روسيا تنتظر من مطوري لقاح كورونا وثائق لإجراء بحوث ما بعد التسجيل

باكستان: بدء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا في سبتمبر

بكين تجيز عدم ارتداء الكمامة وكوريا الجنوبية تشدد إجراءات كورونا

ارتباك في مطار فيينا بسبب العائدين من الدول المصنفة خطرة بـ"كورونا"