الصحة النفسية: 30% من الصفوف الأولى المواجهة لكورونا يتعرضون لاكتئاب
كتب:
محمد عزالدين
04:50 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
الدكتور ناصر لوزة
قال الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن 30% من الأشخاص الذين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا، يتعرضون لاكتئاب، مؤكدا أن التجربة المصرية تجربة ناجحة، ونتفاخر فيها ويجب أن نستكمل الطريق.
جاءت تصريحات "لوزة"، خلال كلمته بمؤتمر علمي نظمته إحدى الشركات الخاصة، بخصوص فيروس كورونا حول العالم، وحضرته وزيرة الصحة والطاقم المعاون لها، وتم بثه عبر تطبيق "زووم".