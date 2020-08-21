الصحة النفسية: 30% من الصفوف الأولى المواجهة لكورونا يتعرضون لاكتئاب

قال الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن 30% من الأشخاص الذين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا، يتعرضون لاكتئاب، مؤكدا أن التجربة المصرية تجربة ناجحة، ونتفاخر فيها ويجب أن نستكمل الطريق.

جاءت تصريحات "لوزة"، خلال كلمته بمؤتمر علمي نظمته إحدى الشركات الخاصة، بخصوص فيروس كورونا حول العالم، وحضرته وزيرة الصحة والطاقم المعاون لها، وتم بثه عبر تطبيق "زووم".