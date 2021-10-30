أمطار غزيرة وسيول في السلوم.. (فيديو وصور)

شهدت مدينة السلوم، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة وصلت لدرجة السيول وسط المدينة، ما تسبب في إغراق الشوارع وحدوث شلل تام في حركة السيولة المرورية لجميع السيارات القادمة من القاهرة ومتجهة إلى الجماهيرية الليبية.

وشهدت منطقة وادي عقرب أسفل هضبة السلوم، هطول كميات كبيرة من السيول متجهة إلى الشوارع الرئيسية بمدينة السلوم، أدت إلى حالة من الارتباك بين المحلات التجارية.

وأعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعداد للتعامل مع كميات المياه العزيزة التي أغرقت الشوارع، وأدت لحدوث حالة من الارتباك المروري.

من جانبها دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات كسح لشفط المياه من التجمعات التي ظهرت في مدينة السلوم، خاصة في منطقة الموقف والمناطق التجارية.

وطهرت محافظة مطروح في وقت سابق، جميع مخرات السيول الطبيعية والصناعية استعدادا لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع أي تغيرات طقسية خلال فصل الشتاء.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شارك في عرض الاصطفاف الذي نظمته المحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.

ورصدت «الوطن»، بالصور، السيول التي ضربت مدينة السلوم منذ قليل وتسببت في شلل تام للحركة المرورية بالشوارع.