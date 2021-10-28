«صناع الخير» تعلن البدء في تنفيذ 4 مبادرات لخدمة أهالي مرسى مطروح

أعلن عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، بصدد التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية وهي «عنيك في عنينا»، للحد من مسببات العمى، و«لمسة خير» لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، و«قدم صحيح» لعلاج ودعم مرضى القدم السكري، ومبادرة توزيع المساعدات الموسمية، وذلك لخدمة سكان القرى والتجمعات البدوية والنطاقات الصحراوية في كل مراكز محافظة مرسى مطروح.

قافلة طبية لصناع الخير

جاء ذلك في كلمة لـ«صناع الخير» خلال لقاء موسع بديوان عام محافظة مرسى مطروح، حضره المحافظ اللواء خالد شعيب، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري والأوقاف بالمحافظة، وممثلين عن الجهات المنظمة لقافلة موسعة لصناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر تطلقها اليوم الخميس وغدا الجمعة بالنجيلة لخدمة أهالي غرب مطروح.

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن صناع الخير بدأت بالفعل في التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية في مرسى مطروح، من خلال مشاركتها في القافلة الطبية بالنجيلة لخدمة أهالي غرب مطروح، حيث تشارك صناع الخير في القافلة بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية، تمهيدا لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريبا، وكذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكري ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهري لهم بالمجان، وتوفير العلاج الشهري لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

التوسع في تقديم الخدمات لأهالي مرسى مطروح

وأوضح «عبدالرحمن» أن توسع «صناع الخير» في تقديم خدماتها لصالح أهالي مرسى مطروح يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية موسعة للمؤسسة تهدف إلى الوصول لخدمات المؤسسة النوعية وغير التقيلدية إلى كل الأنحاء في مصر، وبخاصة في المحافظات الحدودية، حيث نجحت المؤسسة في تنفيذ مبادرتها الرئيسية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين في أقصى جنوب شرق مصر، ولخدمة أهالي الوديان والتجمعات البدوية في وسط جنوب وسيناء، وكذلك خدمة الأهالي في القرى والتجمعات الصحراوية والبدوية في محافظة الوادي الجديد.

وفي تعقيبه على إعلان «صناع الخير» التوسع في تنفيذ مبادرتها الرئيسية في مرسى مطروح، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، بما أعلنته المؤسسة، مثمنا جهودها لخدمة غير القادرين، حيث سبق للمؤسسة التشارك مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.