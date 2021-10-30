أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، حيث شهدت مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، قد أعلنت عن وجود غطاء سحابي استوائي يمتد ليشمل شمال البلاد، مشيرة أن هناك فرص سقوط الأمطار قائمة ولكن مختلفة الشدة على مختلف المناطق ويمكن سماع دوي الرعد منها، لافتة إلى أن الفرصة قائمة على كل من السواحل الشمالية والدلتا خلال الساعات المقبلة وطوال فجر السبت.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة، كما أنه من المتوقع أن تؤثر على القاهرة بأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت الأرصاد أنه اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، سيشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة: «نظرا للتغيرات الحادة والسريعة في مخرجات النماذج العددية سوف نوافيكم بتحديث التغير في كميات ومناطق الأمطار».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد تقلبات جوية ما بين انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة، فضلاً عن سقوط أمطار تصل لرعدية في بعض الأحيان على غالبية الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من مطروح وامتدت لكفر الشيخ والبحيرة، وهذه الأجواء تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها غير قوية، وتستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة.