الأرصاد: فرص لسقوط أمطار رعدية مختلفة الشدة على جميع الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، عن وجود غطاء سحابي استوائي يمتد ليشمل شمال البلاد، حيث تكون فرص سقوط الأمطار قائمة ولكن مختلفة الشدة على مختلف المناطق ويمكن سماع دوي الرعد منها، مشيرة إلى أن الفرصة قائمة على كل من السواحل الشمالية والدلتا خلال الساعات المقبلة وطوال فجر السبت.

وأضافت الأرصاد أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة، كما أنه من المتوقع أن تؤثر على القاهرة بأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل.

تحذيرات من تقلبات جوية اعتباراً من السبت

ونوهت الأرصاد بأنه اعتبارا من السبت الموافق 30 أكتوبر، يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة: «نظرا للتغيرات الحادة والسريعة في مخرجات النماذج العددية سوف نوافيكم بتحديث التغير في كميات ومناطق الأمطار».

خريطة سقوط الأمطار غداً

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يشهد تقلبات جوية ما بين انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة، فضلاً عن سقوط أمطار تصل لرعدية في بعض الأحيان على غالبية الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من مطروح وامتدت لكفر الشيخ والبحيرة، وهذه الأجواء تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها غير قوية، وتستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، أمطارا متوسطة إلى غزيرة، تصل لرعدية أحيانا خلال السبت الموافق 30 أكتوبر، فيما تشهد السواحل الشرقية، وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة، على فترات متقطعة.