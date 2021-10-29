الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المُبكر بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس في الفترة المقبلة، قائلا: «فصل الخريف يشهد تقلبات جوية ما بين انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة».

سقوط للأمطار من متوسطة إلى غزيرة

وتابع مدير عام التنبؤات بالأرصاد: «ويصاحب التقلبات تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مصاحب لها سقوط للأمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانا خلال 48 ساعة المقبلة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري».

تقلبات جوية في النصف الثاني من فصل الخريف

وأضاف «شاهين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنَّ سقوط الأمطار طبيعي في هذا الوقت من العام في النصف الثاني من فصل الخريف الذي عادة ما يشهد مثل هذه التقلبات الجوية.

حالة من عدم الاستقرار الأيام المقبلة

وأشار إلى أن اليوم شهد سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من مطروح وامتدت لكفر الشيخ والبحيرة، وهذه الأجواء تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها غير قوية، وتستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة.

سقوط أمطار غزيرة غدًا على هذه المناطق

وعن خريطة الأمطار المتوقعة الفترة المقبلة، أكد أن الأسبوع المقبل يشهد تقلبات جوية، ولابد من متابعة النشرة الجوية يوميا للتعرف على الأماكن المعرضة للأمطار وكمياتها، فمن المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة غدا على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، بينما مناطق جنوب الدلتا ففرص الأمطار بها خفيفة.

التقلبات الجوية نتيجة للتغيرات المناخية

وأردف: «أن الأحوال الجوية في فصل الخريف متغيرة نظرا لطبيعته وطبقا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ولا يوجد استقرار على الخرائط، ونجد مع كل مستجدات مع الخرائط بها تغيرات، لذلك يجرى الإعلان عن تفاصيل الطقس بحد أقصى يوما أو يومين»، لافتا إلى أن حالة من عدم الاستقرار مستمرة إلى يوم الأحد المقبل.