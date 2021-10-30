داليدا تكشف أسرار زوجها رامي عياش: يثق في قدراتي وداعمي الأول

كشفت الديزاينر ومصممة الأزياء داليدا عياش، جانبا هاما من حياة الفنان اللبناني رامي عياش، خلال كلمتها التي أدلت بها منذ قليل فى «فاشون Socialista»، الذي أقيم فى القاهرة الجديدة، أثناء عرض كولكشن الملابس الخاص بها.

داليدا: رامي عياش الداعم الأول لي

نشرت صفحة الفاشون جزء من كلمة «داليدا»، التي جاءت معظمها فى كشف صفات زوجها الفنان رامي عياش، وترصد «الوطن»، أبزر 8 تصريحات قالتها.

- رفضنا ترك بيروت بعد الظروف الحالية لأننا نريد أن يكبر أولادنا فى بلدهم لبنان.

- الأولوية فى حياتي لأولادي ولا أفكر سوى فى أسرتي، فهم الشاغل الأساسي قبل التصميم.

- رامي هو الداعم الأول والأخير لي ولولاه ماكنت قد وصلت لما أنا فيه الآن.

- رامي يثق دوما في قدراتي ويحبني كثيرا.

- ابني رام يكره التصوير ولا يحب أن أنشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- ابنتي إيانا تحب التصوير ودوما ما أنشر صورها عبر المنصات الإلكترونية.

- أنا ورامي عياش متفهمان لوضع الشهرة التى نعيش فيها ونحب مشاركة العالم ولكن فى النهاية لدينا خصوصية.

- بعد زواجي من رامي أصبحت أحب العمل الخيري بكثرة

رامي عياش قدم عددا من أغنياته فى حفل زوجته منها دقي يا مزيكا وبحب الناس الرايقة

كان المطرب رامي عياش، قد أحيا حفلا على هامش فعاليات انطلاق مهرجان «سوشياليستا للأزياء والموضة»، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته منها «يا مسهر عيني، ودقي يا مزيكا وبحب الناس الرايقة وقصة حب».