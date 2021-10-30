سعد الصغير نشر قصتها.. «بني سويف» تنقذ سيدة وأبناءها من الشارع

دقائق قليلة لم تتخطى الثلاث، بثها الفنان سعد الصغير، عرض خلالها حديثا لسيدة من أبناء محافظة بني سويف، تقطن الشارع قرب كوبري العجوزة بمحافظة الجيزة، برفقة أبنائها الثلاثة، مناشدًا وزيرة التضامن بسرعة توفير مسكن كريم للسيدة وأبنائها، قبل أن يوجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة التدخل والتواصل مع السيدة وإعادتها لمحافظة بني سويف، وتوفير مسكن كريم لها.

الفنان سعد الصغير يلتقي سيدة وأبناءها الثلاثة يقطنون الشارع

البداية كانت بفيديو بثه الفنان سعد الصغير، عرض خلاله مشكلة إحدى السيدات التي تقطن الشارع قرب كوبري العجوزة بمحافظة الجيزة، برفقة أبنائها الثلاثة، حيث تحدثت السيدة قائلة «أنا سناء عبدالله أحمد جمعة، من قرية أطواب مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، كنت أقيم بالقرية ونظرا لعدم قدرتي على السداد، تعرضت للطرد من شقة كنت أقيم بها، وحجز صاحب الشقة على العفش، وتوفي زوجي وترك لي الأولاد، ولم أتمكن من الإقامة بالقرية».

محافظ بني سويف يتدخل لإعادة السيدة وتوفير مأوى كريم لها

بعد نشر الفيديو تدخل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث كلف وكيلة وزارة التضامن بالمحافظة إحسان أبو زيد، بسرعة التواصل مع مديرية التضامن بمحافظة الجيزة، للتأكد والتعرف على مكان السيدة وأبنائها، موجها بسرعة إعادة السيدة وأبنائها إلى المحافظة، وتوفير مأوى كريم لهم، وبحث حالتها الصحية والاجتماعية، وتوفير أوجه الرعاية لها لحين معرفة كل التفاصيل عنها، واتخاذ اللازم حيالها.

كما شدد المحافظ على وكيلة الوزارة بمتابعة السيدة بشكل مباشر وشخصي حتى عودتها للمحافظة، وكل التفاصيل التي سيتم التأكد منها عن الحالة من خلال المختصين.

أهالي قرية أطواب يعلنون توفير مسكن وكشك للسيدة بالقرية

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تدخل عدد من أهالي قرية أطواب بمركز الواسطى، وأكدوا بالفعل على أن تلك السيدة التي ظهرت في الفيديو من أهالي القرية، وأن عددا من الأشخاص من أهالي القرية سيتواصلون معها، وبالفعل إعلنت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالقرية «دار مناسبات أطواب»، تواصلهم مع السيدة وتوفير مسكن وكشك لها.