حفل حماقي يسجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ جامعة الدلتا (صور)

أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في جامعة الدلتا، وسط أكبر حضور جماهيري في تاريخ الجامعة، حيث تجاوز 30 ألف شخص، وهو الرقم الذي يعد قياسيا، وأطلق الطلاب على الحفل «مليونية حماقي» نظرا للحضوزر الجماهيري الكبير الذي شهده الحفل.

ونظم الحفل المنتج وليد منصور والصوت أندرو والإضاءة والشاشات المهندس فيليب وعبدالله عمران، والمسرح أحمد حمامصي، والتأمين فتحي تاج.

وقدم «حماقي» خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي أشعلت حماس الحضور منها «يافاتني، لو هتسيب، ظلموني» وغيرها من الأغاني.

وومن المنتظر أن يحيي محمد حماقي حفلا آخر اليوم في الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى، من تنظيم المنتج وليد منصور أيضا، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا من كل محبي وعشاق المطرب في عروس البحر المتوسط.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد «يافاتني» وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف منصات الأغاني.

حماقي يحتفل بتوقيع ألبومه في بث مباشر

واحتفل المطرب محمد حماقي منذ أيام بتوقيع ألبومه الجديد «يا فاتني» في بث مباشر «لايف»، وبمشاركة حية لقرابة الـ 300 ألف من جمهوره حول العالم، وذلك عبر صفحته على «انستجرام»، وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة بالإضافة إلى تجمع يضم مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وعقب حفل التوقيع الديجيتال لألبوم «يا فاتني»، تم عرضه كفيديو على حسابات السوشيال ميديا لـ حماقي، كي يتمكن ملايين المتابعين له ومحبوه حول العالم من مشاهدة أحداثه ومشاركته الاحتفال.

كما قام المطرب خلال الاحتفال بالتوقيع لـ 10 من المشاركين بطريقة الـ «ديجيتال»، حيث قام بكتابة أسمائهم بخط يده باستخدام جهاز «آيباد»، والقلم المخصص للكتابة عليه، مواكبا بذلك أحدث وسائل التطور الرقمي والتكنولوجي.