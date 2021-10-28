أغنية محمد حماقي «ودينا بعيد» تحقق 70 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها

طرح المطرب محمد حماقي، آخر أغنية من ألبومه الجديد «يافاتني» منذ قليل على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تحمل اسم «ودينا بعيد»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت أغنية «ودينا بعيد»، لـ محمد حماقي، نحو 70 ألف مُشاهدة، بعد ساعة من طرحها عبر موقع «يوتيوب»، إذ حظيت بنسبة تفاعل من قبل الجمهور، وتقول كلماتها:

أنا نفسي أقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي إنت لا يمكن تتخيلها

أنا نفسي أقولك

كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها

نفسي أوصّلّك

فرحة قلبي اللي إنت لا يمكن تتخيلها

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

مالقيتش زيك

في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا

ده انت اللي زيك

خلصوا حبيبي وسابوا معاك كل الحنية

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

ودينا بعيد ودينا

على دنيا سوا لوحدينا

أنا وانت وبس حبيبي

مش عايزين ناس حوالينا

محمد حماقي طرح ألبوم «فاتني» على فترات

يذكر أن محمد حماقي، قد أوضح سبب نزول الألبوم متقطعا قائلا: «طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق».