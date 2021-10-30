ياسمين صبري تكشف عن قصة مسلسلها في رمضان 2022.. فيديو

كشفت الفنانة ياسمين صبري خلال استضافاتها ببرنامج «the insider»، أن مسلسلها الجديد في رمضان 2022، سيتناول قضية نسائية.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها «مسلسلي في رمضان به قضية نسائية، لا أحب الحديث عن أي تفاصيل حاليا، لكن هو يلقي الضوء على موضوع حساس جدا يخص المرأة، دون أن نقدمها بصورة محاضرة، ولكن المسلسل به رسائل كثيرة».

وأضافت «أنا بحب المرأة جدا وبحترمها واشعر بها جدا، وإن شاء الله في العمل القادم، نستطيع توصيل الرساله التي نريدها وأكثر».

مسلسل فرصة ثانية

الفنانة ياسمين صبرى، كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني 2020 بمسلسل «فرصة ثانية»، والذي شاركت فى بطولته بجانب أحمد مجدى وأحمد الشامى وسارة الشامى وأيتن عامر ونهال عنبر وأشرف ذكى وادوارد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.

ودارت أحداث المسلسل حول «ملك»، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، و نتيجة انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق «زياد»، من «ريهام» آيتن عامر، التي كانت تلاحقه، وحاول «زياد» الابتعاد عن «ريهام» وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث «ملك»، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، عاد إلى «ريهام» وسافر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى من أجل «ملك» الذي يتضح خلال الأحداث أنها لم تفقد الذاكرة.