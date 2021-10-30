مقتل 4 أشخاص نتيجة انفجار في محطة غاز بكراتشي الباكستانية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، من بينهم امرأتان اثنتان، جراء انفجار وقع في محطة للغاز الطبيعي المضغوط بالقرب من كلية عبدالله في منطقة شمال نظم آباد في مدينة «كراتشي»، الواقعة جنوب باكستان، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» الباكستانية.

ووقع الانفجار داخل غرفة الكهرباء بمضخة الوقود، فيما قالت وسائل إعلام محلية في تقارير، إن الحادث وقع في محطة وقود بمنطقة مكتظة بالسكان وسط المدينة الباكستانية، حيث كان يتم تزويد العديد من المركبات بالوقود، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

الشرطة الباكستانية من السابق لأوانه التعليق على طبيعة الانفجار

وقالت الشرطة الباكستانية، إنه من السابق لأوانه التعليق على طبيعة الانفجار، ويشتبه في أن يكون سبب الانفجار تسرب غاز.

وفي 21 أكتوبر من العام الماضي، لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 28 آخرين جراء انفجار وقع في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق في منطقة «جولشان إي إقبال» بـ«كراتشي»، وقالت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، في ذلك الوقت، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من أجل تلقي العلاج بينهم 3 حالاتهم خطيرة.

وأشارت القناة الإخبارية في ذلك الوقت، إلى أن الانفجار تسبب في تحطيم النوافذ في المباني المجاورة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الاوسط».

وفي 23 فبراير 2020، لقى 6 أشخاص مصرعهم، نتيجة انفجار ناقلة للغاز في «كويتا» قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، كما شهد يوم 8 فبراير من العام ذاته، مقتل شخص واحد، وإصابة 5 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب للغاز في منزل بمنطقة «كرك» في شمالي غربي البلاد.

وفي 15 أغسطس الماضي، لقى 10 أشخاص بينهم 6 نساء و4 أطفال مصرعهم، وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء انفجار وقع في شاحنة صغيرة، كانت تقل أشخاصاً من أفراد أسرة واحدة في «كراتشي».