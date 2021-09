كوارث وحوادث عالمية: صاعقة تقتل 14 شخصا من عائلة واحدة في باكستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، منها مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا، إثر صاعقة ضربتهم شمال غربي باكستان، كما شهدت فرنسا حادثة تحطم مروحية كان على متنها 5 أشخاص، جنوب البلاد.

ولقى ما لا يقل عن 14 شخصا من عائلة واحدة، مصرعهم وأصيب 3 آخرون، أمس الأحد، إثر صاعقة ضربت منزلين مجاورين في جبال شمال غربي باكستان، وذكرت قناة «السومرية» الإخبارية العرقية، إن الحادث وقع في منطقة «تورجار» بإقليم خيبر بختنخوا، الذي يشهد منذ الأربعاء الماضي، هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الإقليم الباكستاني، كمران بانجاش، إن بين القتلى 5 أطفال و4 نساء.

وفي الولايات المتحدة، شهد أحد المجمعات السكنية في مقاطعة دى كلاب بولاية جورجيا الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، انهيارا جزئيا، على إثر انفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص بحروق نتيجة الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال الشرطة الأمريكية، إنهم لاحظوا رائحة غاز قوية بعد الانفجار بقليل، كما تضرر عدد من المباني المجاورة نتيجة لذلك، موضحة أنه لم يعرف ما إذا كان أي من السكان تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

