كوارث وحوادث عالمية: صاعقة تقتل 14 شخصا من عائلة واحدة في باكستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، منها مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا، إثر صاعقة ضربتهم شمال غربي باكستان، كما شهدت فرنسا حادثة تحطم مروحية كان على متنها 5 أشخاص، جنوب البلاد.

ولقى ما لا يقل عن 14 شخصا من عائلة واحدة، مصرعهم وأصيب 3 آخرون، أمس الأحد، إثر صاعقة ضربت منزلين مجاورين في جبال شمال غربي باكستان، وذكرت قناة «السومرية» الإخبارية العرقية، إن الحادث وقع في منطقة «تورجار» بإقليم خيبر بختنخوا، الذي يشهد منذ الأربعاء الماضي، هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الإقليم الباكستاني، كمران بانجاش، إن بين القتلى 5 أطفال و4 نساء.

وفي الولايات المتحدة، شهد أحد المجمعات السكنية في مقاطعة دى كلاب بولاية جورجيا الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، انهيارا جزئيا، على إثر انفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص بحروق نتيجة الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال الشرطة الأمريكية، إنهم لاحظوا رائحة غاز قوية بعد الانفجار بقليل، كما تضرر عدد من المباني المجاورة نتيجة لذلك، موضحة أنه لم يعرف ما إذا كان أي من السكان تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

If y’all know Anyone who lives at Arrive Perimeter apartments check on them

A gas line blew up at the entrance and several people are trapped inside of the building pic.twitter.com/UFja2G2Hiw — D A D D Y (@shoutout2dekaye) September 12, 2021

العديد من وكالات إنفاذ القانون والإطفاء تتواجد في موقع الحادث للمساعدة في الإنقاذ

وتواجد العديد من وكالات إنفاذ القانون والإطفاء في موقع الحادث للمساعدة في جهود الإنقاذ، فيما اشارت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إلى إغلاق الشوارع المحيطة بموقع الانهيار.

وفي روسيا، لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في هبوط اضطراري لطائرة ركاب صغيرة من طراز «إل-510» تقل 14 راكبا وطاقما من فردين في غابة جنوب شرقي سيبيريا، فيما اشارت التقارير الأولية إلى حدوث عطل في المعدات أعلن عنه الطاقم قبل الهبوط الاضطراري

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الطائرة كانت قادمة من مدينة إركوتسك وهبطت على بعد 4 كيلومترات من المكان المحدد لهبوطها في قرية كازاتشينكوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مقتل شخص واحد على الأقل جراء تحطم مروحية جنوب فرنسا

وفي فرنسا، لقى شخص واحد على الأقل، مصرعه، بعد تحطم مروحية تابعة للأمن المدني من طراز «إي سي 145»، كان على متنها 5 أشخاص، بالقرب من بلدة فيلارد دي لانس جنوب البلاد، وتحطمت المروحية عندما كانت في طريقها لمساعدة سائق دراجة جبلية مصاب، قبيل الساعة 4:30 عصرا بقليل بالتوقيت المحلي «4:30 عصرا بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية

مصرع شخص واحد على الأقل في حادث تصادم بين ناقلة بضائع وسفينة جنوب غربي اليابان

وفي اليابان، توفي شخص واحد على الأقل، واعتبر آخر في عداد المفقودين، أمس الأحد، في حادث تصادم بين ناقلة بضائع كبيرة وسفينة صغيرة قبالة سواحل مدينة ساسيبو جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحد أفراد طاقم السفينة المكون من 3 أشخاص، ونقله حيا إلى الشاطئ.

وفي إسبانيا، دمر حريق غابات هائل على ساحل «ديل سول» جنوب البلاد، نحو 6 آلاف هكتار «1 هكتار= 10000 متر مربع= 2471 فدان»، في غضون 4 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت خدمة الإنقاذ الإسبانية، إن طواقم الطوارئ أجلت مواطنين من بلدتي جوزكار وألباندير حيث استمر الحريق في الاندلاع عند قاعدة جبال سييرا بيرميخا في الأندلس.

من جانبها، قامت وحدة الطوارئ العسكرية بدعم وحدة مكافحة الحرائق والدفاع المدني في محاولاتهم لإخماد النيران، وتم نشر 6 آلاف فرد في المنطقة بالقرب من استيبونا جنوب غرب ملقة.

وفي السعودية، هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان الواقعة جنوب غربي المملكة، شملت مدينة جيزان وعدة محافظات في المنطقة.

السلطات السعودية تلقي القبض على 8 يمنيين مخالفين لنظام الإقامة

وفي سياق القضايا الأمنية، ألقت الشرطة السعودية، القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين، موضحا ان جرائم الـ8، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ 600000 ريال سعودي « 2514250جنيه مصري» وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.

وفي البحرين، خفضت السلطات القضائية، الأحكام على 30 مدانا في إطار النهج الإصلاحي لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، فيما اعتبرت إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية البحرينية أن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة لتأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الجزائر، وضعت السلطات، صحفي يدعى «حسن بوراس»، رهن الحبس الاحتياطي لاتهامه بتمجيد الإرهاب، وقال عبدالغني بادي، أحد محامي الصحفي، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن بوراس اتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم.

ويحاكم الصحفي الجزائري، أيضا بتهمة استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة. وكانت السلطات الجزائرية، اعتقلت بوراس في 6 سبتمبر الجاري وفتشت منزله في منطقة البيض شمال غربي البلاد.