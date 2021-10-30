سماء الإسكندرية تتلون بالسحاب بعد أمطار الفجر.. صور لأول أيام النوة

تراكمت السحب على سماء مدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك بعد تساقط الأمطار بغزارة على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدًا الساعه 4 فجرًا، والتي استمرت لمدة 16 دقيقة متواصلة دون انقطاع وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المحافظة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى غد الأحد.

سماء الإسكندرية في أول أيام النوة

وشهدت مدينة الإسكندرية، تراكم السحب في أول أيام النوة، حيث ظهر مع منظر السماء باللون الأزرق مع شروق شمس يوم السبت في منظر جمالي.

أهالي الإسكندرية يحتفلون بقدوم الشتاء

فيما احتفل الإسكندرانية بقدوم الشتاء من خلال نشر بوستات وصور للأمطار في الشوارع فجراً مصاحبة بتعليق الشتاء يدق الباب.

الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى، وذلك بعد وصول تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية واستقبال أول نوات الشتاء في المحافظة، مع قيام شركة الصرف الصحي بالتعامل السريع مع تساقط الأمطار الذى حدث على المدينة فجراً وتم نشر سيارات الكسح والسحب في كافة الشوارع من أجل التعامل السريع ومجابهة الأمطار المتوقع تساقطها، ومنع أى تراكمات ومنع حركة المرور.

أمطار على الإسكندرية

ونشرت محافظة الإسكندرية، تحذيرات لأهالي المحافظة، بضروة توخي الحذر واتباع التعليمات التي تنشرها المحافظة والخاصة بكيفية التعامل مع النوات وعدم وضع السيارات على الشنانيش والإبلاغ في حال وجود أى تراكمات للمياه، إضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وقت نزول الأمطار.