أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية في اللحظات الأولى من فجر اليوم

بدأت الأمطار الغزيرة تتساقط في مدينة الإسكندرية، في اللحظات الأولى من فجر اليوم السبت، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المحافظة اليوم، مع توقعات بالاستمرار حتى غد الأحد، وبدأت الأمطار في الساعه 4 والـ30 دقيقة وانتهت في 4:48 دقيقة في تساقط غزير مستمر دون توقف في الـ16 دقيقة على مختلف أحياء المحافظة، لتعلن قدوم أولى نوات الشتاء في فصل الخريف.

أمطار غزيرة تتساقط على مدينة الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم السبت، عن مواعيد وأماكن هطول الأمطار على المحافظة، بعد وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المدينة الساحلية والتي من المتوقع أن تستمر حتى غد الأحد، في طقس متقلب وغير مستقر، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال النوة والتعامل السريع ومنع حدوث أي تراكمات للمياه في الشوارع بسبب الأمطار.

موعد تساقط الأمطار في الإسكندرية

ووفقاً للجدول المعلن، تبدأ الأمطار في الساعه 3 فجراً بمناطق غرب المدينة، على أن تبدأ ما بين 4 إلى 5 صباحاً في مناطق وسط وشرق والمنتزه اول وثان، ومختلف أنحاء المحافظة، ثم تساقط الأمطار ما بين الساعة 7 إلى 8 صباحاً على مناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان والجمرك، على أن تعاود الهطول في الساعة 1 والنصف ظهراً مرة أخرى على مناطق غرب.

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى، وذلك بعد وصول تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية واستقبال أول نوات الشتاء في المحافظة، مع انتشار السيارات في الشوارع من أجل التعامل السريع ومجابهة الأمطار المتوقع تساقطها.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بضروة توخي الحذر واتباع التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع النوات وعدم وضع السيارات على الشنانيش والإبلاغ في حال وجود أى تراكمات للمياه، إضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وقت نزول الأمطار.