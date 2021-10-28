طقس الإسكندرية غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار متوسطة

شهدت مدينة الإسكندرية طقس غائم جزئياً، اليوم، وسط توقعات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة، بسبب التغيرات المناخية، إضافة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع شركة الصرف الصحي في المحافظة إلى رفع درجة الاستعداد بنسبة 50% والدفع بسيارات الطوارئ والكسح إلى الشوارع، فضلا عن انتشار العمال بالشوارع والميادين لمراجعة الشنايش وتطهيرها، ومتابعة مناسيب المياه في المصرفا إلى جانب التأكد من جاهزية محطات رفع الصرف.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

ووصلت درجات الحرارة اليوم الخميس في الإسكندرية إلى30 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ثبات درجة الرطوبة عن 60% لعدة أيام، وزيادة سرعة الرياح إلى18 كم/ ساعة وارتفاع أمواج البحر نسبياً، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 10%.

الإسكندرية تستعد لتساقط الأمطار

واستعدت مدينة الإسكندرية لموسم الأمطار من خلال تجهيز كافة معدات شركة الصرف الصحي داخل محطة التنقية الشرقية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية لمجابهة نوات الأمطار، خاصة مع بدء التوقعات بهطول أمطار على المدينة إضافة إلى هبوب النوات في شهر نوفمبر المقبل، حيث تمكنت شركة الصرف الصحي من مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021/ 2022.