59 حالة كورونا محلية بالصين.. والمغرب وتونس بين الأعلى إصابات بإفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن من الحالات تم تسجيل 26 حالة في هيلونججيانج، و19 في منغوليا الداخلية، و11 في قانسو، و2 في بكين، وواحدة في نينجشيا.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 19 حالة إصابة وافدة بـ كورونا، مضيفة أنه لم تسجل حالات إصابة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بـ الفيروس.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 14313 حالة إصابة بـ«كورونا»، فيما سجلت الوزارة، 549 حالة وفاة جراء الإصابة بـ الفيروس، وفقا لما ذكره موقع «تايمز اوف إنديا» الهندي.

ارتفاع حصيلة وفيات ألمانيا إلى 95696 حالة

وفي ألمانيا سجل السلطات، 21543 إصابة جديدة بـ«كورونا» و90 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4580663 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 95696 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 4001 إصابة جديدة بـ«كورونا» و320 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3802287 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 287951 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في قارة إفريقيا إلى 218001 حالة

وفي قارة إفريقيا، وصلت حالات الإصابة بـ كورونا، في أفريقيا إلى 8487743 حالة حتى بعد ظهر أمس الجمعة، وقالت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض» التابعة للاتحاد الإفريقي، إن الوفيات في جميع أنحاء القارة بلغ 218001 حالة.

وأشارت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض»، إلى أن حوالي 7886467 مريضا تعافوا من «كورونا» حتى الآن، موضحة أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا تعد من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الحالات في القارة.