الصين تسجل 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الخميس، في البر الرئيسي لـ البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إن من بين الحالات، تم تسجيل 19 حالة في منغوليا الداخلية، و12 حالة في قانسو، و9 حالات في هيلونججيانج، و3 حالات في تشينجهاي، وحالتين في كل من بكين ونينجشيا، وحالة واحدة في يوننان.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 16 حالة جديدة وافدة، منها 4 حالات في قوانجدونج، و3 حالات في كل من شنجهاي وقوانجشي، وحالتان في كل من تشجيانج ويوننان، وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بـ الفيروس وافدة من خارج البر الرئيسي لـ البلاد في مدينة شنجهاي، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، امس الخميس.

وكانت السلطات الصينية، بدأت في وقت سابق، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 11 عاما، ضد «كورونا» في العاصمة الصينية «بكين».

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 14348 حالة إصابة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت الوزارة الهندية، 805 حالات وفاة، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 457191 حالة

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن إجمالي الإصابات بـ «كورونا» في الهند، ارتفع إلى 34246157 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 457191 حالة.