مدبولي يدعو رواد «إكسبو دبي» لزيارة الجناح المصري: نقدم تجربة فريدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معرض «إكسبو 2020 دبي» يجمع أكثر من 192 دولة في مكان واحد، تسعى كل منها لاستعراض مكانتها وإمكاناتها البشرية والاقتصادية والتكنولوجية، وتأكّيد رسالتها للمجتمع الدولي.

شعار الجناح المصري رسالة سلام ترتكز على الحضارة المصرية

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الوطني المصري بمعرض «إكسبو دبي»: «من هذا المنطلق فقد اتخذنا للمشاركة المصرية في إكسبو 2020 شعار (عراقة تعزز المستقبل) حيث يعكس هذا الشعار الرسالة التي نتطلع لتعريف العالم بها وهي رسالة سلام ترتكز على الحضارة المصرية التي مهدت للبشرية طريق التقدم والازدهار».

وتابع رئيس الوزراء: «تتناول رسالتنا ما يتمّ على أرض مصر اليوم من تنمية وتحولات هيكلية في كل الأصعدة وتستهدف مستقبلًا مستدامًا للأجيال الحالية والقادمة».

ندوات عن تطوير الأعمال والنقل البحري والمدن الذكية

واستكمل مدبولي: «ندعو زائري هذا الحدث والمحفل العالمي من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصري والمشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامشه من ندوات وورش عمل نوعية تستهدف مجالات متعددة، وقد تمّ بالفعل عقد عدد من الندوات في موضوعات تطوير الأعمال والنقل البحري والمدن الذكية والتعليم العالي والبحث العلمي وعلوم الفضاء وتمكين المرأة والسياحة ونتطلع لعقد العديد من الفعاليات الأخرى خلال فترة انعقاد الحدث».

وواصل مدبولي: «الجناح المصري يقدم للزائر تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف مصر الحاضر والمستقبل من خلال أركان الجناح الأربعة عشر، التي تعطي لمحة بعيون مصرية عن الحضارة المصرية القديمة يمثلها تابوت فرعوني لكاهن مصري اكتشف حديثا بسقارة الأثرية ويبلغ عمره 2600 عام، ونقلت هذه القطعة خصيصًا من المتحف المصري للإمارات لتعرض بالجناح المصري».