رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته إلى فرنسا

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين.

وكان رئيس الوزراء عقد، خلال الزيارة، مباحثات مع مسؤولي كبرى الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر، كما وقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD»، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم رئيس وزراء فرنسا، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.