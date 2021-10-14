أعراض لقاح فايزر.. صداع ورعشة وارتفاع الحرارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ويستخدم لجميع الفئات العمرية، لكن لم يسمح لتطعيم السيدات الحوامل حتى الآن بأي نوع من اللقاحات، مضيفة أن لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يعمل من خلال تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة، مما يهيئ الجسم لمحاربة العدوى المستقبلية بالفيروس نفسه، ومع ذلك، فإن اللقاح لا يحتوي على الفيروس ولا يمكن أن يسبب العدوى، بالإضافة إلى ذلك، فإنه ليس لديه القدرة على تغيير الحمض النووي داخل الخلايا، لأنه جزيء عابر ولا يدخل النواة حيث يتم تخزين الحمض النووي.

الأعراض تستمر من يوم إلى 3 أيام

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن أعراض لقاح فايزر خفيفة وتستمر لمدة 24 ساعة فقط، ويتعرض بعض متلقي لقاح فايزر لأعراض بسيطة، وتكون معظمها خفيفة أو متوسطة تزول من تلقاء نفسها في خلال بضعة أيام، ويمكن أن تترتب على هذه لقاح فايزر إلى آثار جانبية أكثر خطورة أو طويلة الأمد، ولابد من التوجه إلى أقرب طبيب للفحص، وتتابع الوزارة بشكل دائم مع منظمة الصحة العالمية لرصد اللقاحات باستمرار بغرض الكشف عن أي أعراض قوية أو جديدة.

صداع ورعشة وارتفاع في الحرارة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على متلقي لقاح فايزر التواجد في مركز التطعيم بعد تلقيه اللقاح لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، حتى يتأكد أنه لا توجد أي أعراض خطيرة غير متوقعة بعد تلقيه لقاح فايزر، مشيراً إلى أن الأعراض من الممكن أن تستمر لمدة 3 أيام لبعض الأشخاص، وتتمثل الأعراض في ارتفاع في درجات الحرارة ورعشة في الجسم بالإضافة إلى صداع ويجب الالتزام بالإرشادات التي توجهها وزارة الصحة.