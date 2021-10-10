لقاح فايزر متاح في الدقهلية.. ومكي: إعطاؤه للأطفال بعد التسجيل بالموقع

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، بدء توزيع لقاح فايزر على كل مراكز اللقاح المعتمدة بأنحاء محافظة الدقهلية، وكذا بدء تدريب الكوادر البشرية على كيفية إعطائه بالطريقة الصحيحة، موضحا أن لقاح فايزر سيكون متاحا لكل المواطنين خلال أيام وسيتم استخدامه طبقا للإجراءات المعمول بها بجميع مراكز تلقي اللقاح أما استخدامه في الفئة العمرية من «16 - 18عاما» فيقتصر استخدامه على من تلقي رسالة بموعد التطعيم فقط، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بغرض الدراسة أو العلاج أو الإقامة فقط.

مكي: تطعيم أكبر شريحة من مواطني الدقهلية

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن الفرق المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين منتشرة وتجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة للوصول إلى أكبر شريحة من مواطني الدقهلية.

وحث مكي جميع المواطنين للتوجه لمراكز اللقاح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا على حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين بتوفير كل أنواع اللقاحات حيث تتوفر لقاحات «سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، سبوتنيك»، بجميع مراكز اللقاح على مستوى محافظة الدقهلية.

وصول أجهزة طبية من وزارة الصحة

ومن جهة أخري وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها مستشفى رمد المنصورة بعدد ثلاث أجهزة طبية حديثة عبارة عن: ميكروسكوب جراحي، وفاكو فيتريكتومي، وجهاز أشعة مقطعية للعين.

وذكر أن جهازي الميكروسكوب والفاكو يساعدان في عمليات المياه البيضاء وعمليات الشبكية الدقيق، كما أن جهاز الأشعة المقطعية الـoct يقوم بفحص مقطعي دقيق للشبكية على مركز الإبصار والعصب البصري، مؤكدا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفيات الدقهلية لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.