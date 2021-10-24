6 مناطق تشهد سقوط أمطار اليوم.. هل مدينتك منها؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، حيث يكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في الساعات الأولى من الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية، خاصة على 6 مناطق «الإسكندرية، رشيد، بلطيم، رفح، العريش، وبورسعيد»، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، اليوم الأحد، مؤكدا أنّ الأمطار لن تكون مؤثرة على نشاط المواطنين اليومي.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 19

طنطا 26 18

شبين الكوم 26 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.