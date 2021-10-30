أول رد من التعليم على تعليق الدراسة بسبب سوء الطقس: سنتعامل مع أي مشكلة

شهدت بعض المناطق المتفرقة في مصر، صباح اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر الجاري، سقوط أمطار خفيفة وأكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّها حريصة على توفير كل المعلومات والبيانات بشأن تتبع أحوال الطقس على مدار الساعة.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لن يتمّ تعليق الدراسة في المدارس التي تعمل يوم السبت بسبب سوء الطقس وسقوط أمطار على بعض المناطق، مؤكّداً أنَّ الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديرايت والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات للوقوف على سير اليوم الدراسي والتعامل مع أي مشكلات وارد حدوثها.

الدراسة تسير بصورة منظمة في المدارس ووسط إجراءات وقائية مشددة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه لن يتمّ تعليق الدراسة في المدارس التي تعمل اليوم، موضحاً أنَّ الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات اليوم لا تصل إلى مرحلة السيول وعلى أساس ذلك لا يتمّ تعليق الدراسة، مؤكّداً أنَّ الدراسة تسير بصورة منتظمة في المدارس ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر، أنَّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم كثفت من تنسيقها مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنَّ الوزارة حريصة على انتظام الدراسة بما يحقق أقصى استفادة للطلاب، مؤكّداً: «تعطيل الدراسة مش في مصلحة أي طالب».

الأمطار التي سقطت صباح اليوم لا تؤثر على المدارس القليلة التي تعمل اليوم

وأوضح المصدر، أنه في حالة سقوط سيول غزيرة على محافظة بعينها يتم تعطيل الدراسة في هذه المحافظة بعد التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والمحافظ ومدير المديرية، لافتاً إلى أن الدراسة تسير بشكل طبيعي حتى الآن والأمطار التي سقطت على في بعض المحافظات لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى تخلق أي تأثيرات سلبية على إنتظام الدراسة.

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر في عدد من مديريات التربية والتعليم في محافظات القاهرة الكبرى، أنَّ غالبية المدارس لا تعمل يوم السبت، موضحة أنَّ الأمطار التي سقطت صباح اليوم لا تؤثر على المدارس القليلة التي تعمل اليوم، لافته إلى أنَّها حريصة على الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء اليوم الدراسي في المواعيد المقررة.