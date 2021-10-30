حكاية أخطر نصاب استولى على 2 مليون من أحد البنوك بأوراق مزورة

لم تمنعه إجراءات البنوك الصارمة من ممارسة هوايته في النصب، إذ كان يمارس نشاطه في البداية ضد المواطنين، لكنه قرر أن يوسع نشاطاته ويغامر في النصب على أحد البنوك ليكون الصيد السمين، وخاض المحاولة ونجح في الحصول على ما أراده واستولى على 2 مليون جنيه بأوراق مزورة.

أوراق مزورة للنصب على البنك

خديعة المتهم كانت استخراج سجل مدني مزور بأنه يملك محلًا تجاريًا في منطقة الموسكي التجارية، وقدم هذه المستندات إلى أحد البنوك وبموجبها تمكن من الحصول على القرض بضمان المحل، والأوراق التي توضح نشاطه التجاري، لكن بعد ذلك تبين عدم صحة المعلومات المقدمة من المتهم إلى البنك، وكشفت الأجهزة الأمن تفاصيل الواقعة وألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته أمام الأموال العامة.

الاستيلاء على 2 مليون جنيه

أفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزوّرة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص يقيم في منطقة المرج بالقاهرة، الذي تقدم إلى مسئولي البنك، طالبًا الحصول على قرض مالى بضمان محل تجاري له في منطقة العتبة وأن المحل مملوك له، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد كونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكى بالقاهرة «خلافاً للحقيقة»، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته التي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه.