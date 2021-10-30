حالة الطقس في البحيرة اليوم.. انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا دافئا على أرجاء المدن والمراكز، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسطوع جزئي لأشعة الشمس، حيث شهدت المحافظة انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع الماضي.

وشهدت المدن الساحلية بالبحيرة خلال الأيام الماضية سقوط أمطار بسيطة، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، حيث تعرضت المحافظة لهبوب رياح خفيفة إلى متوسطة وارتفاع في نسبة الرطوبة.

درجة الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة، اليوم، في البحيرة 30 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلي 50%، وبلغت نسبة الرياح 11 كيلو مترا في الساعة، وذلك مع طقس دافئ على نطاق المدن والمراكز بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لاحتمالية تعرض بعض المراكز لسقوط أمطار، والتأكد من جاهزية كل الأطقم والمعدات ومراجعة الصفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

غرف عمليات لمواجهة الأمطار

كما وجه المحافظ بانعقاد دائم لغرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية لمجابهة الازمات، وذلك في إطار استعدادات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتكاثر للسحب المتوسطة اعتبارا من صباح اليوم على المناطق الساحلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي فترات متقطعة خلال اليوم على مناطق مختلفة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكهرباء، ومياه الشرب، ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بتجهيز كل المعدات اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة وجاهزية المعدات.