محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شوارع «البحر الأعظم» و«النيل السياحي» و«مراد»، بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال.

متابعه تنفيذ الجدول الزمني والالتزام بالمواصفات المحددة

ووجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل، مع سرعه إنهاء الأعمال المتبقية، وزيادة الورديات والعمالة، بما يحقق إنجاز أكبر للأعمال.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء جنوب والدقي بالمتابعة الدورية، لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني، ومدى الالتزام بتنفيذ المواصفات المحددة للأعمال.

دعم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية

كما وجه «راشد» الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بدعم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية، وعدم رصف الطبقة السطحية للطريق قبل الانتهاء من أعمال التنسيق العام للشارع وساحات الانتظار.

رفع كفاءة مطلع ومنزل المشاة لكوبري الجامعة

كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاة لكوبري الجامعة، موجها برفع كفاءتها بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع.

كما كلف محافظ الجيزة الشركة المسئولة عن أعمال تطوير شارع النيل بتلافي بعض الملاحظات في أرصفة المشاة، والانتهاء من تركيب الانترلوك في باكيات مسطح انتظار السيارات وفقا للرسومات الهندسية المحددة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

فيما بدأ مركز ومدينة أوسيم المرحلة الأولى من رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2021/2022، مع رفع كل الإشغالات والتعديات بشارع الأسطبل بدايةً من طريق كوبري الزيدية حتى شارع الفكرية بمدينة أوسيم بطول 2000 متر وعرض 11 متر تقريباً، وتم رفع طبقة تالف الرصف القديم وذلك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزاً لوضع الطبقة الاسفلتية ورصف الطريق، وجاري استكمال الأعمال.