محافظ الجيزة يتفقد توسعات طريق المريوطية وبديل شارع الأهرام (صور)

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعه أعمال الرصف الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات التي تم ضمها لمسار الطريق بمحور المريوطية، نطاق حي الطالبية، وذلك خلال جولة تفقدية اليوم الخميس.

التواجد الميداني لمتابعة عمل الشركات المنفذة أولاً بأول

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بضرورة الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه، لتتماشى مع أعمال التطوير التي شهدها محور المريوطية، مشدداً على رئيس حي الطالبية بالتواجد الميداني في ذلك القطاع الحيوي، ومتابعه عمل الشركات أولاً بأول، مع عدم السماح بوجود أي تعديات أو إشغالات بمسار الطريق، لما له من أهمية مرورية، حيث يعد أحد مسارات التحويلات المرورية البديلة عن شارع الأهرام.

تدعيم الطريق ببالوعات تصريف مياه الأمطار

كما كلف المحافظ بالاهتمام بتدعيم الطريق ببالوعات لتصريف مياه الأمطار، بالإضافه إلى الإهتمام برفع كفاءة أسوارالمنشات بمسار التطوير.

رافق المحافظ خلال جولة التفقدية لمتابعة أعمال الرصف بمحور المريوطية كل من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

الحركة المرورية بمسار التحويلة الثانية البديلة عن شارع الأهرام

كما حرص محافظ الجيزة على متابعة حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام، للتأكد من عدم وجود أي معوقات، وتستوعب حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية، حتى تقاطعه مع طريق المريوطية.

كما عاين المحافظ سيراً على الأقدام أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها لشارع «نعمة الله»، وهو المسار الأخير في التحويلة المرورية البديلة لشارع الأهرام، حيث كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار على جانبي الطريق، لتظهر بالمستوى اللائق الذي يتماشى مع أعمال التطوير، كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنشاء مطبات صناعية بالشارع، قبل منطقة المدارس، حفاظاً على سلامة المارة.