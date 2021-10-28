محافظ الجيزة يتابع إزالة عقارات «سن العجوز» وتسكين قاطنيها

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية، اليوم، لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالى منطقة «سن العجوز»، بحي الهرم، في المساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضاري الحديث بحدائق أكتوبر.

وتابع المحافظ ميدانيًا نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التي تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة مؤكدًا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة في وحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

وخلال الجولة، أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر في سهولة ويسر وكذا قيادات محافظة الجيزة المتواجدة ميدانيا يوميا بمنطقة سن العجوز.

والتقى محافظ الجيزة ببعض المواطنين الجاري نقل أمتعتهم للسكن البديل بحدائق أكتوبر، الذين عبرو عن سعادتهم لحرص الدولة على توفير سكن حضاري بديل لهم.

رافق محافظ الجيزة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.