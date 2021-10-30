استشاري مناعة: متلقو لقاح «كورونا» عرضة للإصابة.. ويمكنهم نقل العدوى

صرح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الأشخاص المطعمين بلقاح كورونا يمكن أن يكونوا مصدر لنقل عدوى فيروس كورونا لأنهم عرضة للإصابة بالفيروس أيضًا، لكن إصابتهم تكون بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة.

وطالب «الحداد» فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، ذلك لأن اللقاح لا يقي من الفيروس بنسبة 100%.

لقاح كورونا يقلل نسبة الإصابات والوفيات

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن وباء فيروس كورونا يمكن أن نتخلص منه فى حال التزام المواطنين - بعد حصولهم على لقاح كورونا - بارتداء الكمامات قدر الإمكان، لافتًا إلى الدراسة التي أجريت في بريطانيا وأثبتت إمكانية نقل الأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا العدوي أكثر من الأشخاص غير الملقحين.

وأكد أن اللقاحات تعمل على تقوية المناعة ضد فيروس كورونا، ولها القدرة على تقليل معدل الوفيات والإصابات بنسبة 90%، وهذا ما تم خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، إذ نجد أن نسبة الوفيات والإصابات بسيطة ولا يوجد ضغط على المنظومة الصحية.

ارتفاع إجمالي المتعافين في مصر

ومن جانبها، سجلت وزارة الصحة والسكان - وفقًا لتقارير رسمية متعلقة بمستجدات الفيروس - خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277233 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة.