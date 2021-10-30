الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا فى مصر

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لـ25 مليون مواطن، لافتًا إلى أنَّ هناك توجهيات بالتوسع في مراكز تطعيم لقاح كورونا وتطعيمات أكبر عدد من المواطنين، حيث أنه لن يدخل أي موظف جهة حكومية دون أخذ لقاح كورونا، لافتًا إلى أنَّه في حال عدم أخذ اللقاح سيتمّ إجراء مسحة كل 3 أيام للاطمئنان.

الاعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه وزارة الصحة والسكان لم تسجل أي أعراض جانبية على الحاصلين على لقاح كورونا، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم او احساس بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات ولا صحة مرة اخري لظهور أعراض جانبية خطيرة على متلقي اللقاح.

وتابع المصدر: «لا داع للقلق من أخذ لقاح كورونا، العالم كله خد اللقاح، ليه خايفين لحد دلوقتي، كل مازاد عدد المطعمين بلقاح كورونا كل ما كان هناك حد من انتشار العدوى، واللقاحات كلها آمنه وفعّالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين أيضًا».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وعن عدد مراكز تلقي لقاح كورونا، قال المصدر، إنَّه عددها وصل حتى الآن إلى أكثر من 1300 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا الى أنَّ جميع المراكز متوافر فيها جميع اللقاحات سواء للمسافرين وغير المسافرين.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277 ألفًا و233 حتى اليوم.