«الصحة» توضح مصير من لا يمكنه التعامل مع تطبيق لقاح كورونا: شهادة عادية

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنَّ الأيام المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق الحصول على لقاح كورونا للهواتف الذكية بدلًا من الشهادات الورقية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من كل الرتوش النهائية والتواصل مع «google play».

شرط وحيد لاستمرار إصدار شهادات كورونا لبعض المواطنين

وأضاف مستشار وزير الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك فئة كبيرة من المواطنين لا تملك الهواتف الذكية «smart phone»، وهذا الأمر يعتبر عائقًا أمام استخدام التطبيق حيث سيتمّ معالجة هذا الأمر من خلال العمل بالشهادات التي تصدرها وزارة الصحة وتستمر مع المواطنين لعدم وجود قدرتهم على استخدام التطبيق الذي توفره وزارة الصحة للمواطنين.

يمكن لأكثر من شخص تسجيل بياناته على تطبيق واحد.. لكن الرسوم منفصلة

وتابع أنَّ تطبيق لقاح كورونا له العديد من المزايا غير المتوفرة في الشهادة الورقية ستكون متاحة أمام المواطن،من خلال تسجيل البيانات الشخصية، وحالة حذف التطبيق من على الهاتف يمكن أن تحميله مرة أخرى دون رسوم، كما يسهل حركة السفر للراغبين من المواطنين للسفر لدولة أخرى، ويمكن للتطبيق أن يسجل عليه أكثر من شخص من أفراد الأسرة ولكن بالبيانات الشخصية.

طرق سداد الرسوم من خلال «الفيزا كارت»

وأشار إلى أنَّ طرق الدفع التي يمكن أن تتمّ من للحصول على الشهادة الإلكترونية عبر التطبيق ستكون متاحة بخاصية «فيزا كارت» وكل شخص يسجل عبر التطبيق يكون برسوم منفصلة وستكون رسوم تحميل تطبيق لقاح كوورنا بنفس الرسوم التي تدفع من أجل أستخراج الشهادة من مراكز التطعيم لإثبات حصولك على اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277 ألفًا و233 حتى اليوم.