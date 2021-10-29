كورونا في مصر.. اختلاف مدة أعراض الفيروس بالموجة الرابعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وصلت إلى 84.7%، وفقا لآخر إحصائيات، وتوقعت الوزارة الدخول فى ذروة الموجة خلال أسبوعين من الآن، مؤكدة أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاثة السابقة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

وقالت الوزارة إن إصابات فيروس كورونا فى الموجة الرابعة رغم أنها تتسم بالارتفاع نوعا ما، إلا أن معظمها بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج إلى المستشفى، 85% منها عزل منزلى، مؤكدة أن لقاحات كورونا لها عامل أساسي في جعل إصابات الموجة الرابعة أعراضها خفيفة، فضلا عن تخفيف الضغط على المستشفيات، وفيما يتعلق بالوفيات فهي أقل من الموجات الثلاثة السابقة، ونفت الوزارة وجود نقص بأى أدوية متعلقة بكورونا داخل وخارج مستشفيات العزل الصحي.

أعراض فيروس كورونا

وأضافت الوزارة، أن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تتغير ولكن طول الأعراض هى التى تغيرت كارتفاع درجة الحرارة ومدتها وكذلك الكحة، لافتة إلى أن هناك حالات نادرة جدا تعانى من التعب العصبي في حال إصابتها بفيروس كورونا، ولكنها ما زالت كباقي الموجات والأعراض المتعارف عليها كارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف وفقدان حاستى الشم والتذوق، وهو المنتشر بين المصابين فى التوقيت الحالى.

ودعت الوزارة المواطنين بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم العدد الذي أعلنته الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، مطمئنة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر واللقاح مجانى لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.