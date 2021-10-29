برنامج «حياة كريمة» يوفر محلا لـ«عم أيمن» في بني سويف: نظره ضعيف

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة « dmc»، الذي يقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة «عم أيمن» في محافظة بني سويف، الذي يشكو من ضعف النظر، حيث وفر له البرنامج محلا يساعده على كسب قوت يومه.

وروى «أيمن»، في لقاء مع البرنامج، أنه يعاني من انفصام في الشبكية، وتحمل المسؤولية عند بلوغه سن 19 عاما، ويعمل الآن بائعا متجولا في السوق بمساعدة زوجته، وتوفي والده في عام 2001، ووالدته تحاملت على نفسها وساعدته هي الأخرى، كما أن لديه أخ يعمل مدرس فرنساوي، وآخر حاصل على دبلوم صناعي ويعمل، ولديه أخت متزوجة.

العمل في مجال الصابون

وقال «أيمن» إنه بدأ يعمل في مجال الصابون، وفضل أن يتوسع في مجاله، إلا أن متطلبات شقيقاته للزواج، جعلت ميزانية حياتهم تختل، كما أن إجراءه عملية بعد إصابته بانفصام في الشبكية أثر على حالتهم، وعاد نظره ولكن بشكل أقل من الطبيعي، فساعدته زوجته في عمله.

وأشار إلى أن هناك من بعض الأمور التي جعلته يصبر على حاله، «اللي مصبرني مراتي وعيالي وأهلي ومحبتي لله عز وجل، بتمنى لأولادي كل شيء أفضل من اللي أخدته في حياتي، أعظم شيء في الدنيا تشوف ابنك أحسن منك».

افتتاح مشروع منظفات

وأوضح أنه يتمنى افتتاح مشروع منظفات، نظرا لأنه يعرف هذا المجال منذ صغره، ومن شأنه تعويض ما فاته من مصاريف للمنزل، معربًا عن أمله في أن يكون لديه الكثير من العمل ليسهل عليه الإنفاق على أسرته.

ويُعرض برنامج «حياة كريمة» على قناة DMC، ويقدمه ياسين الزغبي، ويوفر البرنامج مساعدات للعديد من المواطنين الذين يحتاجون لبدء مشاريعهم الخاصة، التي تؤمن لهم الحياة الكريمة وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.