«حياة كريمة» تتعامل مع شكوى أهالي «عرب جهينة» من الصرف الصحي

قال فادي محمد سالم، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، إن المبادرة تعاملت مع شكوى أهالي «عرب جهينة» بخروج قريتهم من خدمات الصرف الصحي، إذ جرى التواصل مع كبار العائلات بها ورصد المشكلة على أرض الواقع، وتبين عدم استكمال إنشاء محطة الرفع، حيث وصلت نسبة الإنشاءات لـ 90%، وإنشاء شبكة الصرف الصحي بنسبة 50%.

إنشاء شبكة الصرف الصحي بنسبة 50%

وأضاف «سالم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أنه جرى التواصل مع وحدة متابعة المشروعات التابعة لرئاسة الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، وجهاز مشروعات الصرف الصحي، وجرى تنسيق الأمر بينهم بشكل جيد.

ولفت إلى أن جهاز مشروعات الصرف الصحي تسلم المحطة من المقاول، وكنا حريصين على هذه الخطوة، لأنها العنصر الرئيسي لتشغيلها، وبعد ذلك جرى طرق أبواب الأهالي بالتنسيق مع شركة المياه لإخبارهم بحقيقة المبادرة، وأن القرية تدخل ضمن القرى التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة».

أكثر من 70% من قرى شبين القناطر لم يكن بها صرف صحي

وأكد منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية أنه جرى التواصل مع شركة المقاولات المسؤولة عن مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعقد اجتماعات مستمرة معهم لمباشرة عملهم مرة أخرى، مؤكدا أن المبادرة تستمر في متابعة الاعمال الإنشائية حتى انتهاء أعمال التنفيذ.

وأوضح منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية أن لكل قرية تستهدفها المبادرة يكون لها طابع خاص، فهناك قرى تحتاج لمحطة رفع أو مد صرف صحي لها، لافتا أن أكثر من 70% من قرى وتوابع مركز شبين القناطر لم يكن بها صرف صحي.