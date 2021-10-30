مدبولي: نعمل على حفظ حقوق الأجيال المستقبلية لتحيا حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ شعار «إكسبو 2020 دبي» يعبر بعمق عن ضرورة تكاتف وتضافر الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية، مضيفًا أنَّ «الله وهب البشر عقولًا مكّنتهم على مدار التاريخ من تطويع الموارد وبناء الحضارات، وفي ظل هذه التحديات بات علينا مواجهة تطويع الموارد لتوفير الحياة الكريمة للأجيال الحالية مع حفظ حقوق الأجيال المستقبلية لتحيا حياة كريمة».

علينا مواجهة تطويع الموارد لتوفير الحياة الكريمة للأجيال الحالية

وأضاف «مدبولي»، خلال فعاليات اليوم الوطني المصري بمعرض «إكسبو دبي»، أن الحكومة المصرية حرصت منذ بدأ الترتيبات أن تكون مشاركتها في الدورة الحالية لـ«إكسبو» متميزة من كل الجوانب سعيًا للظهور للشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الدولي والإقليمي وتاريخها العريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الجناح المصري يبرز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل

وأشار إلى أنَّ الحكومة حرصت أن تكون مشاركتها متنوعة بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكل المجالات التي تهم الإنسان لذلك فقد استلهمت مصر فلسفة مشاركتها من موضوع «إكسبو» لهذا العام وظهر الجناح مستعرضًا الحضارة المصرية ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل.

ولفت إلى أنَّ الجناح المصري يبرز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل من خلال المبادرات التنموية التي تتم في مصر بكل مناحي الحياة، وتقديم مصر كوجهة استثمارية لما تضمه من مناطق صناعية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة والترويج لمصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية.