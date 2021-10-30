الجامعات تمهل الطلاب حتى 15 نوفمبر للحصول على لقاح كورونا

منحت الجامعات الحكومية والخاصة، فرصة جديدة لمنتسبيها من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» للوقاية من المرض قبل البدء في تطبيق موعد قرار مجلس الوزراء بشأن منع الدخول إلى الجامعات لغير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر المقبل، وكانت عدد من الجامعات أعلنت في وقت سابق عن البدء في منع الدخول للأشخاص من اليوم الموافق 30 أكتوبر الجاري، وسرعان ما تراجعت في القرار تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء ومنح فرصة جديدة للجميع.

القاهرة: من منتصف نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا حرم الجامعة

وأعلنت جامعة القاهرة، أنه بدءا من 15 نوفمبر المقبل سيتم البدء في منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للكليات المختلفة داخل الحرم الجامعي الرئيسي وخارجه، أو تقديم ما يثبت موانع عدم الحصول على اللقاح، أو تقديم شهادة pcr أسبوعيا حال الرغبة في عدم الحصول على اللقاح، مع التأكيد والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الكليات.

جامعة عين شمس: حملات تطعيم مختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وفي السياق ذاته، تواصل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، حملات التطعيم المختلفة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، محددة موعد 15 نوفمبر المقبل آخر فرصة للحصول على لقاح كورونا، ومنع دخول أي شخص بعدها غير حاصل على اللقاح، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

غدا آخر فرصة للالتحاق بالجامعات الخاصة بمختلف المحافظات

ومن ناحية أخرى، تغلق الجامعات الخاصة بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، باب التقدم المباشر للالتحاق بالكليات التي توجد بها أماكن شاغرة متبقية بعد إعلان نتيجة القبول لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، مؤكدة على أنه سيتم قبول الطلاب وفقا للحدود الدنيا المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.