مدير مستشفى سرطان الثدي: نسبة الشفاء في حالة الاكتشاف المبكر تصل لـ98%

دعا الدكتور عماد شاش استشاري علاج الأورام ومدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، في احتفالية بإحدى المستشفيات الخاصة، اليوم في القاهرة لعمل يوماً توعوياً لدعم مرضى سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنَّ هناك الكثير من المعلومات المغلوطة السائدة والمنتشرة في المجتمع المصري عن مرض سرطان الثدي.

وشدد «شاش»، خلال اليوم التوعوي الذي أقيم لدعم مرضى سرطان الثدي، على أهمية وضرورة التحقق من مصادر المعلومات الطبية قبل الأخذ بها، مؤكّدًا أنَّ مرض سرطان الثدي هو مرض استشفائي، حيث يمكن الشفاء منه كأي مرض وليس مرض لا يوجد له علاج.

سرطان الثدي مرض له علاج عبر عدة طرق ونظام غذائي

وأشار إلى أنَّ مرض سرطان الثدي من الممكن علاجه بالأدوية أو عبر الطرق الأخرى واتباع نظام علاجي وغذائي إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، مبينًا أنَّ نسبة الشفاء من السرطان في حالة الاكتشاف المبكر تصل إلى 98% وهي نسبة جيدة جدًا، كما أن خيارات العلاج المتاحة حالياً أصبحت متعددة كالعلاج بالأدوية الاستهدافية والعلاج الهرموني إلى جانب العلاج الإشعاعي والكيماوي والاستئصال الجراحي.

التوعية هدفها تغيير نظرة المجتمع للسرطان وطريقة تعامل المحاربات معه

فيما قال شريف فؤاد المدير التنفيذي لإحدى المستشفيات الخاصة، موجهًا حديثه لمحاربات المرض والمتعافيات منه، أنَّ أهم ما يحدث عبر التوعية هو تغيير نظرة المجتمع للسرطان وطريقة تعامل محاربات المرض معه وبالأخص القدرة على الإعلان عن إصابتهنّ بالمرض ومراحل العلاج كآلية لمواجهة المرض وتلقي الدعم.

وشدد على أهمية الفحص المبكر التي تساعد على التنبؤ بسيْر المرض وتحديد أفضل الخيارات العلاجية له وهو ما تستهدفه مبادرة الرئيس وتدعمه إحدى المستشفيات الخاصة.

بدوره، قال الدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لإحدى المستشفيات الخاصة، إنَّ دعم مرضى سرطان الثدي والمشاركة في مبادرة «أنت الأساس» لصحة المرأة هو واجب وفرض على كل المؤسسات الصحية في المجتمع.