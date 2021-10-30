فحص 188 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

تشهد مدارس محافظة البحيرة استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ المدارس، والتي بدأت بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بمدن ومراكز المحافظة.

عدد الطلاب المستهدفين من المبادرة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 17 أكتوبر الجاري بلغ 188 ألفا و36 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 136329 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص51707 من طلاب الحضر.

أمراض سوء التغذية

وتستهدف المبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، والسمنة، والتقزم) لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، حيث يتم فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريقا طبيا متخصصا.

أمراض الأنيميا

كما يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الإنيميا من عدمه، وكذلك مرض التقزم «قصر القامة»، عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وأيضاً سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وكتلة الجسم، ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وخلال المبادرة يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه مجانا، مع متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفاء الطفل تماما.